Ubisoft har släppt sin senaste delårsrapport, och i den får vi bland annat reda på att ett stort spel de tidigare hade tänkt släppa under räkenskapsåret 2023 (som slutar i mars 2024), har senarelagts till räkenskapsåret 2024. De namnger inte spelet i fråga, men det spekuleras i att det rör sig om Star Wars Outlaws.

I rapporten skriver de att de presterat bra under årets andra kvartal och känner stor självsäkerhet inför resten av räkenskapsåret, och tror sig kunna nå inkomstmålen "utan att släppa det andra stora spelet som företaget inledningsvis planerade att släppa under det sista kvartalet av det nuvarande räkenskapsåret." Detta stora spel ska istället släppas under nästa räkenskapsår för att maximera dess värdeskapande.

Vi har ännu inte fått något släppdatum för Star Wars Outlaws, men Ubisoft har sagt att det ska komma under 2024, vilket det fortfarande kan ifall det är det "stora spel" de hänvisar till, eftersom nästa räkenskapsår börjar i april 2024.