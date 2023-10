Förra veckan kunde man hämta The Evil Within utan att pröjsa hos Epic, och då var det en del som kommenterade att de tycker att uppföljaren är bättre. Passsande då att det är just The Evil Within 2 som är ett av veckans gratisspel.

Spelet följer polisen Sebastian Castellanos och hans kamp för att rädda sin dotter från en mardrömsvärld full av allehanda styggelser. För att överleva konfrontationerna med dem kan man använda sig av fällor eller vapen (men begränsat ammot), alternativt bara gömma sig eller springa iväg. Hämta det här.

Det andra gratisspelet är Tandem: A Tale of Shadows, som är ett pussel- och plattformsspel som varvar fågelperspektiv med sidoskrollande. Man spelar som både flickan Emma och hennes nallebjörn Fenton, och spelmekaniskt bygger det på att man ser Emma ur fågelperspektiv och använder hennes lykta till att skapa skuggor, som Fenton sedan kan gå på ur ett sidoskrollande perspektiv. Hämta det här.