I augusti skedde prishöjningar för alla årsprenumerationer av PS Plus: Essential, Extra och Premium. Som mest upp till 35 procent. Premium kostar exempelvis numer strax över 1 600 kronor per år. Eric Lempel, Sony-topp, förklarar (och försvarar) för Barron's (via Resetera).

Vi vill göra Playstation Plus fantastiskt. Med vår omstart förra året och införandet av tier-systemet har många konsumenter insett att det finns mycket värde i Playstation 5.

Lempel menar att Sony måste (precis som "praktiskt taget hela världen") "titta på priserna och vi måste justera efter marknadens förutsättningar". Till försvaret tillägger han att Sony inte rört PS Plus-Priserna i "85 procent av världen på många år". Detta var "första gången", hävdar han.

Microsoft höjde priserna för Game Pass-prenumerationer i år, men ska vi jämföra med PS Plus-ökningen var detta i mindre omfång.