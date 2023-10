Alan Wake 2 ska få nytt innehåll, som New Game+ och ytterligare en svårighetsgrad, via gratis uppdateringar, men det vankas även expansioner som kostar en slant. Närmare bestämt är två stycken planerade: Night Springs och The Lake House, och i spelets sida för Vanliga frågor har vi nu fått lite mer information om vad som väntar.

Visioner och drömmar. Fiktion skrivs och blir sann. Fiktion kollapsar och förblir bara ord på en sida. Detta är berättelserna ... i Night Springs.

Night Springs är den The Twilight Zone-inspirerade tv-serien som sänds i Alan Wakes värld, och i spelets första expansion är det just den vi ska ge oss in i. Där kommer vi att få spela som flera bekanta karaktärer i flertalet fristående avsnitt av Night Springs.

The Lake House kretsar i sin tur kring den mystiska inrättning som ligger intill Cauldron Lake, upprättad av en statlig organisation som ägnar sig åt hemlig forskning fram tills att något går fel. Precis som grundspelet ska denna expansion bjuda på två olika äventyr i de två olika världarna.