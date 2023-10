Svenska Tarsier Studios har lämnat Little Nightmares bakom sig, men ett tredje spel i serien är på väg från Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures m.fl.). Nytt för serien är att Little Nightmares 3 kommer att stödja co-op för två spelare, även om det givetvis går bra att lira ensam med en datorstyrd följeslagare.

Hur det ser ut att lira ihop får vi se i den 18 minuter långa videon ovan, som visar en del av spelet som heter Necropolis, där en monsterbebis vill leka kurragömma. Utöver att undvika dess knubbiga nävar måste duon även lösa diverse pussel och besegra fiender genom att kombinera sina respektive vapen – en har pilbåge och den andra en ordentlig blocknyckel.

Vill man spela i co-op så är det dock online som gäller, eftersom det inte kommer att finnas stöd för lokal multiplayer – enligt Supermassive för att de vill "bevara atmosfären".