I morgon klockan 18.00 får vi den sista trailern från The Day Before innan release. Det är alltså "the day before" sista trailern. Releasedatumet för det omsusade spelet är satt till 10 november.

Många skeptiska blickar lär riktas mot Youtube i morgon, för det har varit en del märkliga turer kring The Day Before. Nedplockning från Steam då en kalenderapp använder samma namn (men något som ska ha varit planerat, enligt utvecklarna), långa tystnader kring spelet, och anklagelser om att teamet, Fntastic, stulit från andra utvecklare.

Det har till och med påståtts att hela spelet är en bluff. Nå, det är något vi snart får vi facit på.

Det vill säga, om inte sista trailern ackompanjeras av ett "oj då, vi försenar spelet till 2024!"-meddelande. Konstiga saker har ju hänt. Men det känns inte riktigt som tålamodet hållet för det.

The Day Before är ett multiplayer-zombiespel placerat i postapokalyptiska USA. Spelet har varit det mest önskade på Steam, men är förstås inte det längre då det plockats ner från tjänsten.