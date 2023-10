Förra veckan hade Five Nights at Freddy's-filmen biopremiär – en lyckad sådan! Filmen spelade i helgen in 132,7 miljoner dollar globalt, och det är näst bästa premiärhelgen efter Super Mario-filmens 146,3 miljoner dollar (via Variety). Detta om vi zoomar in på filmer som bygger på spel. Den gick upp på biodukarna i våras och har dragit ifrån all konkurrens med drygt 1,3 miljarder inspelade dollar. Det är – i långa loppet – stora skor för Five Nights at Freddy's.

Men att live action-filmen fått en flygande start kan ingen säga emot.

Kritikerna är dock tveksamma. 33 av 100 är Metacritic-snittet. Användarsnittet på ImdB är något bättre: 5,6 av 10. Det återstår att se hur bra filmen kommer gå i långa loppet.

Scott Cawthon ligger bakom den galet framgångsrika skräckserien, som sedan 2014 haft ett ohyggligt releasetempo. Ett tiotal spel i huvudserien, samt många, många spinoffs. Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 är nästa spel på gång och det ska släppas till PSVR2 i år – sägs det.

Vi tar en trailer på det: