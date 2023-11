Bungie är nästa spelföretag i raden som drabbas av uppsägningar. Omkring 100 av de 1 200 anställda tvingas gå, vilket är åtta procent. Detta enligt rapport från Bloomberg (via Gamesindustry.biz). Intäkterna för 2023 ska ha varit 45 procent lägre än projekteringen.

Ledningen ska tidigare i oktober ha förklarat det hela med spelarnas mottagande av Lightfall-expansionen. Spelarantalet var till en början bra, men ska ha minskat med tiden. The Final Shape, som beskrivs som finalen av Destiny 2:s nuvarande berättelse, ska ha fått bra men inte fantastiskt internt mottagande. Därför ska man ha skjutit fram releasen från februari till juni 2024, och samtidigt flyttade Marathon-återkomsten till 2025.

Källor säger att vd:n Pete Parsons till en början flaggade för sänkta lönekostnader, inga nyanställningar, minskat resande – men resultatet ska alltså ha blivit betydligt mer dramatiskt.

Bungie-anställda har bekräftat det via sociala medier, däribland community manager och co-lead of accessibility Liana Ruppert vars hjärta "går sönder för de drabbade". Forbes Paul Tassi målar, via en källa, upp en dyster bild där det bland annat påstås att de som fick aktier i samband med Sonys uppköp förlorar dem. Villkoret var att man skulle stanna ett antal år hos Bungie, och att man blir avskedad ska inte spela någon roll. Dessa uppgifter är inte officiellt bekräftade. Hazel Evandria, en av de drabbade, hävdar dock att det stämmer.

Bungies vd, nämnda Pete Parsons, skriver på X (tidigare Twitter) att det är "en sorglig dag". Officiellt säger man inte hur många som tvingas gå, men det ska alltså röra sig om 100.