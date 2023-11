Mången spelare har kul med actionrollspelet Remnant 2, och snart är det dags för spelets första DLC att släppas. Det heter The Awakened King och kretsar king den mytomspunna One True King, som nu har vaknat och ser förräderi i varje vrå, eftersom han under sin slummer har korrumperats av The Root.

Rent praktiskt innebär det att man får ett nytt område att äventyra, fyllt med hålor att utforska, nya finder att dräpa och nya bossar att stånga sig blodig mot. Det kan man dessutom göra som en helt ny arketyp (klass), som heter The Ritualist och använder sig av statuseffekter för att besegra sina motståndare. Givetvis kommer det även en ny uppsättning föremål och vapen att använda.

Den 14 november släpps The Awakened King.