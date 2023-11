God of War Ragnarök har en expansion på gång, och den avslöjas innan årets slut. Detta enligt stora spanska webbplatsen Areajugones, som ska ha fått info från flera anonyma Sony-källor.

Inte mycket kött på benen. Men! Det är inte första gången på senare tid rykten florerat.

I augusti hävdade renommerade The Snitch (tack, Wccftech) att en God of War Ragnarök-expansion, fristående eller ej, var färdig till 60 procent. Den skulle inte släppas i år. Cory Barlog ska ha blockat The Snitch på Discord efteråt – kanske ett tecken på att en öm punkt vidrörts?

I augusti sa Vieweranton (nedtagen tweet) att Santa Monica-teamet jobbade på en fristående expansion i samma anda som Spider-Man: Miles Morales. Den ska ha startat som fristående dlc.

Stämmer detta och avslöjande sker i år kan The Game Awards 7 december vara extra värt din tid.