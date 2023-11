2021 stegade Oskar in på forumet för att visa upp sitt projekt Orten Was The Case. Han har tidigare jobbat som animatör på Josef Fares studio Hazelight, men Orten är ett soloprojekt som han utvecklar under studionamnet Woodhill Interactive.

Vi har tidigare förärats med en demo (fortfarande tillgänglig) och nu har vi även fått ett släppdatum för det färdiga spelet. Den 29 november är det som gäller, och det släpps till pc, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och Nintendo Switch.

I spelet axlar man rollen som Ziggy, som är fast i en tidsloop i en påhittad svensk förort som riskerar att totalförstöras om Ziggy inte lyckas nysta upp grannskapets hemligheter och få tillräckligt med kött på benen för att kunna ta sig längre och längre för varje varv i tidsloopen.