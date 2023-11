Ryktena kring det fristående multiplayer-spelet för The Last of Us har under året varit odelat negativa. Rapporter om nedskalning och att det lagts på is. Nu kommer dock en liten ljusglimt.

Vinit Agarwal, game director för spelet, säger i samband med att han klarat Special World i Super Mario Bros. Wonder (grattis!), han "jobbar fortfarande på det spelet". Det är inte det mest konkreta, men åtminstone ett tecken på att det finns liv i The Last of Us-multiplayern.

Från början var det tänkt att The Last of Us Part 2 skulle fått multiplayer, men läget sköts fram och blev ett fristående spel. Vi vet inte mycket om det, men rykten florerar alltså om att spelet skalats ner (till och med lagt i malpåse) efter att Bungie utvärderat live service-projektet.

Samtidigt tisslas och tasslas det om en remaster av tvåan till PS5. Konstigare saker har hänt.