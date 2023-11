Larian har dementerat uppgiften om att Xbox Series-versionen av Baldur's Gate 3 släpps den 6 december. I slutet av förra veckan hävdade läckaren eXtas1s att Larian siktade på att släppa spelet då om de sista speltesterna gick bra. Men i lördags svarade Michael Douse, director of Publishing hos Larian, på ett inlägg av Eurogamer om saken på X med ett talande "News to me".

I ett uppföljande inlägg förklarar han att man inte vet releasedatumet förrän man är säkra på att man har en version som man känner är bra nog. Han understryker att man vill ge köparna en riktigt bra version och att man kommer jobba på spelet tills mann har nått det målet. Planen är hursomhelst fortfarande att släppa Baldur's Gate 3 till Xbox i år, en målsättning man gick ut med tidigare i höstas.

Baldur's Gate 3 har hyllats i stort sett överallt och betygen är skyhöga. Ni FZ-läsare delar den åsikten: av nära 2 000 röster har 82 procent gett högsta betyg. Ja, du ser ju själv hur jäkla glada vi är.