Alone in the Dark ska rebootas, och efter en försening är det den 16 januari som vi kommer att få resa till Louisiana i rollen som Edward Carnby och Emily Hartwood, för att reda ut vad sjuttom som försiggår i godset Derceto Manor. Man kan sedan tidigare spela igenom en prolog till spelet, och nu har THQ även släppt en längre gameplay-trailer.

I den får vi se dem i sökandet efter Emilys farbror, Edward, som utöver psykiska problem nu även har försvunnit under mystiska omständigheter, men inte innan han lyckades skicka ett brev till Emily.

Som vi ser i videon finns det vissa inslag av action, men fokus ligger på att utforska, lösa pussel och, om möjligt, smyga sig förbi fiender istället för att slösa på det lilla ammo man har eller hamna i närstrider med tillhyggen som inte håller för många smällar.