Warner Bros. tycks sugna på att fortsätta håva in stora pengar även efter spelen nått våra händer, och fokuserar på att "förvandla" kanoner som "Harry Potter, Game of Thrones, DC, som främst är Batman idag, och Mortal Kombat" till live service-spel. Det berättar vd:n David Zaslav under samtal med investerare (via Seeking Alpha). Zaslav vill att spelen i deras stall ska leva längre.

Warner Bros. menar att live-service, multiplattform och free-to-play ska få spelare att plöja ner mer tid och, förstås, pengar. Man vill kunna profitera på spelen under längre perioder.

I slutändan vill vi öka engagemanget och intäkterna från längre cykler och på högre nivåer.

WB Games har haft ett bra år med jättesuccén Hogwarts Legacy. I september släppte man Mortal Kombat 1, vilket närmar sig 3 miljoner sålda exemplar. Nästa år väntar Rocksteadys Suicide Squad: Kill the Justice League (bilden), som blivit en het potatis. Skälen är ett par stycken.

Dels oroar en försening på nära ett år (det skulle ha släppts i maj), dels har det snackats om ett "live-service-helvete". Klart är att Arkham-gänget kommer att ha många blickar riktade mot sig.