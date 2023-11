Det är fredag, go' vänner, så jag tycker att vi tittar på något som leder till ett gott skratt. Playstation har via Youtube släppt ytterligare en Midgard Mishaps-video, som alltså visar roliga och skräckinjagande buggar från God of War.

Den första videon (nedan) behandlade God of War från 2018, medan den nya är från God of War Ragnarök. De färdiga spelen var väldigt välpolerade, men i dessa videor får vi se tidigare versioner av spelen innan de var klara, vilket förklarar varför Atreus bestyckats med ett fritt roterande huvud, Kratos med ett imploderande ansikte och Thor med en yxa i huvudet.

Det blir även lite danspaus, där Midgårds invånare skakar sina lurviga, såväl som ett sjukt roligt avslutande klipp där Kratos gungar i båten och vrålar på Atreus.