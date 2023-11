Blizzard är senaste företaget att hoppa på trenden: betala mer, spela tidigare. World of Warcraft: The War Within blir första expansionen i serien spelare kan pröjsa extra för och få chansen att spela tre dagar före officiella releasen. Dessutom får man chansen att beta-testa expansionen.

Tilltaget har fått reaktioner i forum och på sociala medier. Det finns en oro att de som betalar extra för att släppas in tidigare också köper sig fördelar i The War Within. På Reddit talar man om "girighet", och att den hype som föregår releasen kommer att gå förlorad.

Regissören Ion Hazzikostas säger till PC Gamer att fördelarna inte ska bli långsiktiga.

Detta var frågan som vi visste att vi behövde hantera. Jag önskar uppriktigt sagt att vi hade gjort ett bättre jobb med att tydligt specificera när vi tillkännagav det på webbplatsen.

Hazzikostas säger att dessa spelare inte har tillgång till "de flesta" end game-möjligheterna. Han hävdar vidare att den tidiga åtkomsten riktar sig till dem som inte har så mycket tid över.

Det är främst riktat mot de många spelare som kanske inte har lika mycket fritid och inte möjlighet att ta ledigt från jobbet, och därmed går miste om den första veckan med att köra Mythic Zero [dungeon] eller maxnivådungeons med sina vänner och guild-kompisar.

En del saker som inte är tillgängliga är exempelvis de bästa föremålen från sällsynta varelser och Mythic Zero-dungeons. Blizzard hävdar att man jobbar på att fördelarna inte ska bli långsiktiga.