Clockwork Revolution utvecklas av Wasteland-studion Inxile, och vid utannonseringen tidigare i år var det många som jämförde designen på spelvärlden med Bioshock Infinite. Rent spelmekaniskt är det dock betydligt större fokus på rollspelande i Clockwork Revolution, och teamet är månt om att spelet ska reagera på det man gör på ett genuint sätt.

I podden The Fourth Curtain pratar Inxile-chefen Brian Fargo om detta, och beskriver en specifik del av spelet för att illustrera hur ens handlingar formar världen. Man träffar en galen seriemördare som sitter i en bur, likt Hannibal Lecter från Silence of the Lambs. Man reser tillbaka i tiden till innan han dödade någon och kan välja att döda honom, låta honom vara eller bara skada honom lite.

Gör man det sistnämnda och återvänder till nutid så är han inte längre en galen mördare, utan en förespråkare för brottsoffers rättigheter. Spelet ska bjuda på såna detaljer i både stor och liten skala, och han nämner att man kanske reser tillbaka i tiden med en röd hatt som alla gillar, och när man återvänder är röda hattar högsta mode.

Clockwork Revolution har inget släppdatum än, men det kommer till pc, Xbox Series X/S och Game Pass.