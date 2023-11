Hellblade 2 har varit på gång ett bra tag nu, men tidigare i år fick vi till slut reda på att Ninja Theorys uppföljare ska släppas under 2024, utan ett specifikt släppdatum. Vi ska dock inte vänta oss att det kommer tidigt nästa år, eftersom nya uppgifter pekar mot att det är den andra halvan av året som gäller.

Xbox Studios-chefen Matt Booty gästade nyligen podden The Fourth Curtain, där han pratade lite om Xbox kommande släppschema och sa att de siktar på att släppa ett stort spel med runt tre månaders mellanrum varje år. Han nämner Starfield och Forza Motorsport i år, medan de under 2024 har Ara: History Untold (Civilization-utmanare), Towerborne (sidoskrollande co op-action från Banner Saga-skaparna) och Hellblade 2, "som kommer senare".

Det låter alltså som att det kommer efter de båda spelen ovan, vilket borde innebär tredje eller fjärde kvartalet om de håller planen med ett släpp var tredje månad.