2019 damp Outer Wilds ner i spelvärlden och blev snabbt till en starfavorit bland många. När FZ-redaktionen utsåg Årets spel placerade det sig på en hedrande fjärdeplats, och när Jonas från Sweclockers recenserade det landade betyget på en mästerlig 5:a.

Nu är det dags för detta fantastiska äventyrsspel att inta en ny konsol, nämligen Switch. Under gårdagens Indieworld-sändning var Outer Wilds en av titlarna, och spelet släpps den 7 december. Även expansionen Echoes of the Eye släpps på samma datum och kan antingen köpas separat (kräver dock grundspelet) eller tillsammans med grundspelet i Archaeologist Edition-utgåvan.