Den första säsongen av HBO:s The Last of Us-serie gick verkligen hem bland tittarna, och givetvis blir det en säsong till, och högst troligt fler efter det. En het potatis i sammanhanget är vem som ska spela rollen som den något kontroversiella karaktären Abbie.

Nu rapporterar underhållningsjournalisten Jeff Sneider att han fått info om att Kaitlyn Dever är en av de främsta kandidaterna för rollen. Det skulle i så fall inte vara den första rollen som Dever försökt knipa i serien, eftersom hon var en av kandidaterna att spela Ellie inför den första säsongen.

Enligt den info som Sneider tagit del av ska en av anledningarna till att hon övervägs för rollen vara hennes prestation i No One Will Save You, och hon har tidigare även varit med i bland annat serierna Booksmart och Last Man Standing.

Säsongen var tänkt att ha premiär under 2025, vilket fortfarande är en möjlighet, trots författarstrejken i Hollywood.