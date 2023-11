Det ryktas åter om att The Last of Us Part 2 kan vara på väg till Playstation 5. Twitter X-kontot Playstation Game Size har hittat tecken på en PS5-version av det nu tre och ett halvt år gamla PS4-spelet, rapporterar VG247.com.

Infon hittades på Playstation Network, och det spekuleras i att releasen kan vara nära. Kanske redan innan jul, rentav. Men notera att ingenting är bekräftat, det rör sig enbart om spekulationer i nuläget.

Det har tidigare ryktats om en nyversion av spelet till PS5, till exempel i oktober när spelets kompositör pratade om "en ny utgåva". Inget bekräftat, dock.