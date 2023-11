Embracer Group har presenterat kvartalsrapporten för perioden juli-september. I samband med det fick VD:n Lars Wingefors frågan hur han känner för Star Wars: Knights of the Old Republic-remaken, ett spel som haft en lindrigt sagt stökig resa och som alltså ligger under Embracers paraply.

Wingefors svarade kort och gott att allt han säger blir rubriker, och att det är hans enda kommentar, uppger branschanalytikern Stephen Totilo.

Lars Wingefors.

Sony tillkännagav/bekräftade i september 2021 att det blir en PS5-remake av Biowares grovt hyllade RPG från 2003. Därefter har resan varit stökig, och i nuläget är det oklart om spelet fortfarande är på gång. Det blev alltså inte klarare efter gårdagen.

Relaterat: i samband med rapporten framkom att Embracer sagt upp lite över 900 medarbetare den senaste tiden, uppger IGN. Bantningen bröjade i somras efter att en affär värd 2 miljarder dollar gick i stöpet i sista stund. Kort därpå sa företaget att man kommer slimma organisationen och att det kommer kosta både folk, studior och planerade spel. Ett öde man för övrigt delar med många andra spelföretag detta år.