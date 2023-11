Konkurrens i form av Life by You och nu även Inzoi är på väg, men än är The Sims herren på täppan vad gäller livssimulatorer. Nästa spel i serien går under kodnamnet Project Rene, men för enkelhetens skull kallar vi det för The Sims 5.

Tidigare i år bekräftade Maxis att spelet kommer att bli free-to-play och möjligen släppas i early access innan det är dags för skarpt släpp. Maxis vill även inkludera multiplayer, och i podden One More Life pratade The Sims-chefen Lyndsay Pearson lite om hur de tänker kring konceptet.

Hon säger att de definitivt vill introducera multiplayer, men inte med en stor, läskig värld som är full med främlingar, utan istället fråga spelarna hur de och deras vänner vill spela tillsammans. De vill att upplevelsen ska inkludera lite kaos, skoj och positivitet på ett "simsigt" vis, och ett föredöme för en sån lite mer ledig multiplayer-upplevelse är Animal Crossing.

I Animal Crossing ligger fokus på att besöka varandras byar och samarbeta, så i fallet The Sims 5 ska vi nog inte vänta oss att kunna raida varandras byggen för att länsa kylskåpet och lägga en kabel i poolen.