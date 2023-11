Baldur's Gate III är årets mest hyllade spel på jämförelsesajter som Opencritic, i konkurrens med Zelda: Tears of the Kingdom. Samtidigt utsågs Gollum snabbt till årets sämsta spel (även om Skull Island: Rise of Kong snabbt utbrast: "Håll min banan!"). Nu kan PS Plus-spelare testa bägge.

Jo tack, det känns lite som ödets ironi att Baldur's Gate 3 och Gollum dyker upp samtidigt som trials för PS Plus-användare. Prenumeranter kan testa Baldur's Gate 3 i två timmar, medan smakprovet på Gollum "bara" är en timme. Men kanske räcker det för att bli avskräckt?

Daedalic har bett om ursäkt för Gollum, en ursäkt som enligt uppgifter skrevs av ChatGPT.

Baldur's Gate 3 behöver däremot inte be någon om ursäkt. Ja, det skulle vara om Larian får dåligt samvete gentemot konkurrenterna över alla årets spel-utmärkelser de redan börjat håva in. De dominerade Golden Joystick och är Game Awards-nominerade så det sjunger om det.