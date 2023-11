I går drog Steams årliga höstrea igång, med större och mindre rabatter på tusentals olika titlar. Epic Games Stores utbud är inte riktigt lika stort, men de passar också på att dra igång en rea fram till den 28 november.

Istället för olika rabatter på olika titlar kör Epic dock på en bestämd rabatt på 33 % på alla köp över 14,98 $ (man kan kombinera flera titlar för att komma upp i summan). Värt att nämna är dock att man inte får rabatt på DLC eller förhandsbokningar. Under rean får man dessutom 10 % bonus från varje köp istället för 5 %.

Vad ska man då slå till på? Alan Wake 2 ligger nära till hands om man vill ha något kusligt i vintermörkret, medan The Lord of the Rings: Return to Moria är ett överlevnadsspel där man gräver runt i den anrika dvärgastaden. Är man ute efter renodlad action så kan man ge sig i kast med det övernaturliga FPS:et Witchfire, som befinner sig i early access.