Warhammer 40,000: Space Marine 2 har sett löjligt lovande ut och ser ut att leverera precis vad fansen av det första spelet vill ha. Det skulle ha släppts någon gång denna vinter, men i ett dokument som utgivaren Focus Entertainment har släppt visar det sig att så inte blir fallet.

Där skriver de istället att spelet nu ska släppas under den andra halvan av 2024, för att utvecklarna ska få den tid som behövs för att polera spelet och säkerställa att de levererar den bästa möjliga upplevelsen. Vi kommer dock inte att behöva vänta alltför länge på ett faktiskt släppdatum, eftersom det ska avslöjas "tidigt i december".

Något annat som sker tidigt i december är The Game Awards, så chansen är nog hög att vi får en släppdatum-trailer under den showen. The Game Awards sänds natten mellan 7 och 8 december klockan 1.30, svensk tid.