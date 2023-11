Det har varit en del rabalder kring remaken av Star Wars: Knights of the Old Republic. Embracer-bossen Lars Wingefors ville inte kommentera spelet eftersom "allt jag säger blir till rubriker", och sedan hävdade speljournalisten Jeff Grubb att ingen jobbar på spelet över huvud taget i dagsläget.

Nu får han dock mothugg från en annan speljournalist, och det rör sig om välrenommerade Jason Schreier från Bloomberg. På forumet Resetera kommenterar han Grubbs uttalande genom att säga att han har pratat med två personer som båda säger att de fortfarande jobbar på spelet, och att han därför inte tror på påståendet att ingen jobbar med utvecklingen.

Han är dock noga med att påpeka att det inte innebär att remaken faktiskt kommer att släppas eller att den håller hög kvalitet. Hur som helst är det en strimma hopp för alla som vill se remaken bli till verklighet, och vi får hoppas att Embracer får ordning på det hela och ger det anrika spelet den kärlek det förtjänar.