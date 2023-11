The Last of Us: 2013. The Last of Us Part II: 2020. The last of Us 3: när? Rykten har florerat och Neil Druckmann har antytt en trea. I samband med avslöjandet av Part II-remastern frågade Entertainment Weekly Druckmann om del tre. Svaret är rätt mycket av ett icke-svar.

The Last of Us är en värld som jag älskar djupt och vet att vår studio och våra fans gör detsamma, men just nu har jag ingen kommentar angående seriens framtid bortom vårt fokus på The Last of Us Part 2 Remastered.

Tolka det hur du vill men tidigare har Druckmann alltså gett vissa antydningar: "Tror det finns mer att berätta". Aktuell tystnad kan tala för konkreta planer – eller så är läget det motsatta.

Druckmann bekräftat däremot att Naughty Dog "har andra projekt på gång". Ett av dessa skulle mycket väl kunna vara The Last of Us-multiplayern, som omgärdats av pessimistiska rykten. Visst Uncharted-snack har också funnits, men enligt tissel och tassel är det inte Naughty Dog som ansvarar för det nya spelet.

Andra säsongen av HBO:s The Last of Us är i görningen och kan komma 2025.