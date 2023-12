Det är inte bara Xbox som hintar om något spännande under årets Game Awards. Även SEGA hintar via X om att det har något speciellt att visa upp under årets gala.

Vad det nu kan vara är förstås bara en gissnings, men vi kanske får något nytt Sonic-relaterat? Vad skulle ni på FZ önska er från SEGA om ni nu får önska?

The Game Awards går av stapeln natten mot den 8:e december så det kan vara värt att hålla sig vaken.