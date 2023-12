En av de titlar som jag ser fram emot allra mest under spelåret 2024 är Stalker 2: Heart of Chornobyl. Förra veckan fick vi en trailer som fokuserade på den återvändande karaktären Strider, och med den fick vi även bekräftat att spelet släpps någon gång under det första kvartalet 2024.

Nu har vi fått lite mer information om spelet via en intervju i kinesiska Gamerspy med Evgeniy Grygorovych, Maria Grygorovych och Vlad Novikov. De berättar bland annat att handlingen är icke-linjär och har massor av innehåll, så pass att det inte går att uppleva allt under bara en genomspelning. Att spela igenom den huvudsakliga handlingen ska ta runt 40 timmar, vilket kommer att leda en till fyra olika slut.

Intervjuaren påpekade att det var rätt svårt att döda fiender i demon som personen testat, och utvecklarna svarade att man måste använda sig av olika taktiker för att tackla olika situationer. Prickskytte på avstånd kan nyttjas för att gallra bort synliga fiender, medan smygande låter en eliminera intet ont anande mål med knivhugg.

Avslutningsvis bekräftade de att Xbox Series X-versionen kommer att få två lägen: "prestanda" och "kvalitet", där de siktar på 60 fps för den förstnämnda.