Like a Dragon: Infinite Wealth (Yakuza 8) bjuder nästa år in oss till ett soligt Hawaii som är tre gånger större än spelvärlden i Yakuza 7. Ett ämne som brukar komma på tal med dessa spel är just talet – alltså huruvida man bör spela med japanska eller engelska röster.

Vilken ensemble som är bäst i just detta fall låter jag vara osagt, men ovan kan ni hur som helst spana i en handlingstrailer som låter oss höra hur de engelsktalande röstskådespelarna låter. I rollerna ser vi bland annat Daniel Dae Kim (Lost, Saints Row), Danny Trejo (Grindhouse, Far Cry 6) och Yong Yea (Youtuber).

Like a Dragon: Infinite Wealth släpps den 26 januari 2024 på Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och pc.