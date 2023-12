Natten mellan torsdag och fredag denna vecka (klockan 1.30) går Game Awards av stapeln, och utöver bättre säkerhet för att motverka scenstormare vankas det även "stora utannonseringar" från bland andra Xbox och Sega.

Men allt handlar inte bara om framtiden, för showen fokuserar trots allt på att belysa de populäraste och bästa spelen från det gångna året. Och det är nog just dessa spel som hype-trailern ovan visar, så vänta er ingen utannonsering av något Zelda: Tears of the Kingdom-relaterat bara för att det inkluderas i videon, till exempel.

Spännande blir det hur som helst, och flest nomineringar har Baldur's Gate 3 och Alan Wake 2 lyckats knipa, och de konkurrerar med Spider-Man 2, Resident Evil 4-remaken, Super Mario Bros. Wonder och Zelda: Tears of the Kingdom om titeln Årets spel.