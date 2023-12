Hur lång tid är ett "litet tag". Oklart, men det är så länge vi tvingas vänta ytterligare på Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree. Avslöjandet skedde i februari, men hittills har vi bara bilden ovan. Producenten Yasuhiro Kitao ger en snabb inblick till japanska Game Watch (via VGC).

Det dröjer ännu ett litet tag, men arbetet går bra.

Han tillägger dessutom: "Som Bloodborne har det nya strider och karaktärer". Med detta menar han att expansionen kan liknas vid den vi fick till Bloodborne, vi känner som The Old Hunters.

25 februari 2024 fyller Elden Ring två år – och vore inte expansionen en fantastisk fin födelsedagspresent? Nå, vi får väl se hur det blir med den saken. Ryktet har gått om att vi ska få en trailer under årets Game Awards (natten till fredag!) och en release i februari. Hoppas!