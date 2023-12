Dagen är här. The Day Before som omgärdats av kritik och ifrågasättande släpps på Steam. Det är visserligen ingen full release, men early access är kanske mer än en del vågade hoppas på. Allas vår @Wakkaah står redo att kasta sig ut i den postapokalyptiska världen för att reda ut: hur bra är egentligen The Day Before? Det är en fråga väldigt många vill ha svar. 20.00 börjar streamen.

Utvecklaren Fntastic bad i veckan om ursäkt för hur de hanterat teasers och marknadsföring, men bad också kritiker som kommer med exempelvis scam-anklagelser att sluta upp med detta.