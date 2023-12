Kojima Productions och dess högsta höns Hideo Kojima närvarar vid nattens Game Awards, men inte för att visa upp Death Stranding 2, utan ett nytt skräckspel vid namn OD. Trailern vi fick visade närbilder av ett par olika skådespelare som ska vara med: Udo Kier och

Men Kojima är inte den enda ikonen som jobbar på spelet, för komikern, skådespelaren och regissören Jordan Peele är också med. Peele är känd från humorduon Key and Peele, men även som regissören bakom skräckfilmer som Get Out och The World.

Exakt vad OD kommer att bjuda på rent spelmekaniskt vet vi inte, men Kojima lovar att han samarbetar med många andra stora namn som han inte är beredd att avslöja i dagsläget.