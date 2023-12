Det har varit ett skakigt år för film och serie-branschen i Hollywood. Strejkerna har gjort att både film och serier har strandat och blivit uppskjutna. Detta gäller så klart även HBOs serien The Last of Us som planerades att ha premiär 2024. Det har tidigare ryktats att serien blivit framskjuten till 2025, vilket nu också HBO har bekräftat.

I deras senaste trailer som fokuserar på serier som släpps under 2024 finns serier som The Penguin, True Detective och House of Dragons med. Tyvärr ingen The Last of Us, men i slutet av trailern visar de även några snuttar på vad som kommer 2025 och där finns Joel och Ellie med.