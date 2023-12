Larian hann infria löftet att släppa Baldur's Gate 3 till Xbox Series i år: i fredags dök spelet upp även till krysslådan. Möjligen hade de behövt liiite mer tid på sig, för det verkar inte bättre än att sparfiler kan försvinna om spelet kraschar.

Därför uppmanar Larian nu spelarna att manuellt uppdatera Xboxen. Ja, konsolen – inte bara spelet. Både utvecklaren och Microsoft verkar ha slängt ihop varsin fix för att förhoppningsvis lösa bekymret.

Det kan kanske vara läge att vänta med att lira tills ytterligare ett par patchar anlänt, i alla fall om du vill vara på den säkra sidan.

Baldur's Gate 3 släpptes till pc i augusti, till PS5 i september och förra veckan fick även Xbox Series vara med. Trots en del buggar och problem är det årets kanske mest hyllade spel, och det tog hem Game of the Year-utmärkelsen på The Game Awards tidigt i fredags.

FZ korar Årets spel på fredag kväll i en livesänd uppesittarkväll med start klockan 19. Återstår att se om BG3 kvalar in på vår topplista. Det är hård konkurrens i år!