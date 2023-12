Året är nästan över och diverse sammanfattningar börjar trilla in från diverse håll. En aktör som sitter på riktigt mycket data över vad vi sysslar med på nätet är Google, och nu har de släppt en topplista över de spel som vi har sökt mest på under 2023.

På förstaplatsen hittar vi ett spel som gjorde väldigt mycket väsen av sig när det först släpptes, men som sedan har hamnat lite i skymundan: Hogwarts Legacy. Anledningarna till varför det kniper förstaplatsen är många, men lär inkludera det stora intresset kring Harry Potter, kontroverserna kring författaren J.K. Rowling, hjälp med spelets olika pussel och ett och annat försök att klämma fram bättre prestanda.

På andra plats hittar vi The Last of Us, fast det är oklart om Google faktiskt skiljer på sökningar på tv-serien och sökningar på spelen. Hur som helst har remaken av The Last of Us släppts på pc i år, så det lär även ha gett upphov till lite trafik.

Den fullständiga listan ser ut som följer: