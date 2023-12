Spider-Man 2 ska få new game plus, men Insomniac har meddelat att läget inte kommer att anlända förrän nästa år, eftersom de behöver mer tid för att säkerställa att allt håller måttet.

Nästa uppdatering till spelet siktar därför in sig på tidigt 2024, och kommer inte bara att inkludera new game plus, utan även ljudbeskrivningar (för bland annat synskadade). De säger sig även ha lyssnat på feedback från spelarna, så uppdateringen ska även lägga till en möjlighet att ändra tiden på dygnet, byta färg på "tendrils" och spela om specifika uppdrag.

En mer fullständig innehållsförteckning kommer närmare inpå släppet.