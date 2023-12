The Settlers: New Allies blev en redig besvikelse, men lyckligtvis har Settlers-pappan Volker Wertich öppnat eget, och debutspelet för hans Envision Entertainment blir en tematisk uppföljare till just The Settlers.

Spelet heter Pioneers of Pagonia och har nu släppts i early access på Steam, där de inledande intrycken från spelarna är "väldigt positiva", med 94 % positiva omdömen. Spelet kommer att förbli i early access i minst sex månader, men har redan i dagsläget rätt mycket innehåll att leka med, såsom 40 byggnader, 70 olika varor och procedurellt genererade kartor.

Under early access-tiden ska de dessutom lägga till nya byggnader, mineralbrytning under marken, co-op och uppgraderingar för stridssystemet.