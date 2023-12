Det hela började som online-delen till The Last of Us Part II, men växte sedan till ett helt eget spel med höga ambitioner. Vi har dock nåtts av rapporter om problem i utvecklingen, och nu har beskedet som många befarat kommit.

På sin webbplats skriver Naughty Dog att de tvingats fatta det svåra beslutet att lägga ner utvecklingen av The Last of Us Online. Insikten kom när den faktiska produktionen av spelet skulle dra igång, då de insåg att omfattningen var så stor att det skulle krävas alla företagets resurser för att ro projektet i hamn.

Det hade i sin tur sinkat utvecklingen av deras kommande singleplayer-spel, så de ställdes inför beslutet att bli en studio som helt och hållet sysslade med live service-spel eller fortsätta att skapa de singleplayer-upplevelser som satt Naughty Dog på kartan.