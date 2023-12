Så var det dags för ytterligare en rea på Epic Games Store, denna gång i julens tecken. Den pågår fram till den 10 januari och innebär dels att olika spel har fått olika rabatter, men även att ytterligare 33 % dras av i kassan såvida hela varukorgen kostar 14,99 $ eller mer.

Det innebär bland annat att man kan köpa hyllade Alan Wake 2 för en hyfsat billig peng, eller kanske The Lord of the Rings: Return to Moria, om man vill gräva girigt och djupt i Tolkiens dvärgastad.

Därtill är Destiny 2: Legacy Collection veckans gratisspel, som inkluderar tre expansioner man annars måste pröjsa för.