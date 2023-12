Playstation och Xbox var först ut i år med att låta oss ta en personlig titt på hur och vad vi har spelat under året, och därefter bjöd även Nintendo in till sin genomgång. Nu är det dags för Steam-spelarna att se vad som lockade flest speltimmar under året, och det gör man genom att logga in på Steam och gå till Årsrevy 2023.

Där kan man bland annat se hur många spel man lirat, hur många achievements man låst upp, hur mycket man lirade med kontroll kontra tangentbord + mus och givetvis även vilka spel man har lirat mest. Personligen blev det Baldur's Gate 3 som lade beslag på 27 % av min speltid, följt av Starfield och Hogwarts Legacy.