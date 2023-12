Efter en tid i early access släpptes till slut Against the Storm tidigare under månaden, och det har visat sig vara en väldigt uppskattad blandning av stadsbygge och roguelite. Till skillnad från andra stadsbyggare där man harvar med samma stad i åtskilliga timmar, ska man här bygga en serie mindre bosättningar för att nå olika mål.

På Steam är det senaste 2 300 recensionerna "Väldigt positiva", medan Opencritic rapporterar ett samlat betyg på 92/100.

Spelet utspelar sig i en mörk fantasy-värld där man måste ge sig ut i vildmarken för att etablera bosättningar befolkade med allt från människor till ödlor, och se till att alla är nöjda med tillvaron. Vilka resurser man har tillgång till varierar, så det gäller att anpassa sig efter rådande omständigheter och de specifika mål man är tänkt att nå med varje bosättning.