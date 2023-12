Det stora dataintrånget hos Insomniac (mer om det här) innehöll bland mycket annat försäljningssiffror för förstapartsspel till Playstion-konsolerna. Dessa är högintressanta eftersom Sony själva inte redovisar färska sådana. Uppgifterna sträcker sig fram till februari 2022 och återges av Tweaktown.

Spider-Man toppar listan med 22,1 miljoner sålda ex. Det följs av God of War (knappt 21 miljoner), Horizon Zero Dawn (19,2 miljoner), Uncharted 4 (18,6 miljoner) och The Last of Us (18,2 miljoner).

Av listans cirka 30 titlar (bild här) finns ett par saker som sticker ut. Vi tar dem punkt för punkt:

The Last of Us 2 såldes i 9,6 miljoner exemplar, och Days Gone i 7,3 miljoner. Det skiljer alltså bara 2,3 miljoner, vilket gör det anmärkningsvärt att det inte kommit något Days Gone 2. Enligt regissören uttryckte ledningen besvikelse över säljsiffrorna, som man då sa var 8 miljoner.

Första The Last of Us har sålt nära dubbelt så mycket som TLOU2. Men det är okänt om siffran gäller både PS3- och PS4-versionerna av ettan. Två premiärer för ett storspel är givetvis bättre för säljsiffrorna än en.

Bloodborne och Ghost of Tsushima har köpts av 7,4 miljoner vardera.

Stackars Returnal har inte alls gått hem. Bara lite över 860 000 ex gick åt de första tio månaderna.

Pc-versionen av Horizon Zero Dawn såldes i strax över 1 miljon ex fram till februari 2022.

PS5-liret Ratchet & Clank: Rift Apart sålde 2,34 miljoner ex. PS4-släktingen Ratchet & Clank från 2016 gick bättre: nära 7 miljoner där.

Det ska understrykas att siffrorna inte är officiella. De kan alltså vara felaktiga.