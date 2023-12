Playstation 5 passerade 50 miljoner sålda exemplar i början av månaden, meddelar Sony. Denna betydande milstolpe passeras ganska exakt tre år efter premiären.

PS5 säljer mer eller mindre i samma tempo som PS4 gjorde under sina första tre år. Det tog PS5 161 veckor att nå 50 miljoner, och för PS4 tog det 160, uppger IGN. Då ska man komma ihåg att det rådde stor brist på PS5:or under konsolens första två år. Dessutom har PS5 gått upp i pris under sin levnad, medan PS4:an följde traditionen och sjönk efter något år.

PS5-försäljningen ska ha ökat med 65 procent i år, och totalt har Sony sålt 22,5 miljoner PS5:or under året, enligt siffror framtagna av Ampere som IGN återger. Våren 2022 hade PS4 sålts i 117 miljoner exemplar totalt. Återstår att se om PS5 når den siffran.

Konkurrenten Microsoft redovisar inga säljsiffror för Xbox Series X och S, men enligt Ampere säljer PS5 tre gånger snabbare än Xbox Series-konsolerna. Det ska ha sålts 7,6 miljoner Xbox-maskiner i år, en minskning med omkring 15 procent. Även för Nintendo Switch har försäljningstempot minskat: 16,4 miljoner sålda Switch under 2023 är en minskning med hela 18 procent.