Det har legat i luften ett tag, och nu har fristående Last of Us-multiplayern skrotats. Beslutet var "svårt" menar Naughty Dog, och flera utvecklare har tagit till sociala medier för att vädra sina känslor efter beskedet om nedläggning. Nathaniel Ferguson, technical designer, kallar spelet "definitivt höjdpunkten på min karriär", men ser ändå positivt på framtiden.

Karl Morley har inte varit en del av projektet på ett tag, men "hade mer kul med denna multiplayer än någon annan, både före och efter". Vinit Agarwal, game director hos Naughty Dog, svarar honom och hyllar teamet för sin sammanhållning och sitt samarbete.

Ett huvudskäl till varför man skrotade The Last of Us Online (eller vad det kunde tänkas heta) var att det krävde för mycket resurser och skulle tvinga Naughty Dog att bortprioritera sina singleplayer-spel. Ett tungt besked, men förmodligen ett som många ställer sig bakom.

Härnäst väntar PS5-remastern av Last of Us 2 från Naughty Dog. Vad som händer sen...? Vem vet.