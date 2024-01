Det våras för gamla Mario-rollspel. I höstas fick vi remake av Super Mario RPG, och under 2024 får vi nyversion till Switch av kultklassikern Paper Mario: The Thousand-Year Door, som ursprungligen släpptes till Gamecube. När under 2024? Ingen aning! Men nya tecken ger vissa förhoppningar på att vi inte behöver vänta alltför länge. Nordamerikas svar på PEGI, ESRB, listar nämligen spelet.

Att spel listas via dylika organ kan vara tecken (men det är inga garantier) på att releasen sker hellre förr än senare. "milt fantasyvåld" säger ESRB men menar att spelet är lämpligt för "alla".

(Undertecknad menar snarare att det är ett måste för alla, men så är det också en stor favorit.)

Om det släpps "snart" kan vi spekulera i när. I februari ger Nintendo oss Mario vs. Donkey Kong-remaken medan det i mars är dags för Princess Peach: Showtime. Kan april vara lämpligt för The Thousand-Year Door? Nintendo brukar sprida ut sina releaser så det är inte en otrolig tanke.