Inte mycket gott finns att säga om Warcraft 3 Reforged. En remaster som blev ett magplask av episka mått. Tack vare dess motor har vi dock fått en hemmasnickrad remake av Warcraft 2.

Warcraft 2: Chronicles of the Second War är titeln och remaken som kommer från entusiasterna Lorecraft Designs. Första delen (det kommer alltså mer framöver) kretsar kring grundspelet Tides of Darkness där man spelar som orcerna som gör allt i sin makt för att erövra Azeroth. Ladda ner modden här.

Arbetet har pågått i tre år och vad vi får här är sjutton uppdrag, nya mellansekvenser, bossar, strider till havs med mera. Målsättningen var att låta spelarna återuppleva Warcraft 2 ur orcernas perspektiv. Remaken är gratis men kräver att du äger ett ex av Warcraft 3 Reforged.

På Youtube skriver teamet att de är alldeles tagna av responsen de fått: